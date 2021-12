New York, Adams giurerà da sindaco la notte di Capodanno a Times Square

Annullata la cerimonia di insediamento al chiuso per le misure di Covid, Eric Adams giurerà da nuovo sindaco di New York durante le celebrazioni di Capodanno a Times Square. "Times Square è da tempo sinonimo di Capodanno, un posto di rinascita e speranza per il futuro, questi sono gli stessi temi che hanno animato la mia campagna e caratterizzeranno il mio mandato da sindaco" ha dichiarato l'ex poliziotto che alla mezzanotte di domani, subito dopo il tradizionale "ball drop", l'accensione della palla luminosa che dal 1907 segna l'inizio del nuovo anno a New York, diventerà il successore di Bill de Blasio.

"Mi preparo a guidare la città in questo momento difficile", ha aggiunto il sindaco eletto facendo riferimento alla situazione di emergenza in cui si trova ancora una volta New York a causa della variante Omicron. In effetti l'annuncio che Adams giurerà quindi all'aperto nella notte di Capodanno arriva dopo che nei giorni scorsi alcuni epidemiologi hanno contestato la decisione del sindaco uscente di non annullare l'evento di fronte alla nuova violenta ondata di Covid provocata dalla variante Omicron.

De Blasio ha imposto delle rigide restrizioni, diminuendo drasticamente il numero delle persone ammesse nella piazza, da 58mila a 15mila, limitando la partecipazione ai vaccinati ed imponendo l'uso della mascherina.

Adams, che inizialmente aveva organizzato la cerimonia di insediamento sabato nel Kings Theatre di Brooklyn, giurerà come 110esimo sindaco di New York, il secondo afroamericano, sulla Bibbia della sua famiglia. Per quanto non comune, non è la prima volta che un sindaco di New York sceglie il luogo e il momento fortemente simbolico del Capodanno a Times Square per il giuramento. Nel 2002 Michael Bloomber giurò nella piazza poco dopo lo scoccare della mezzanotte, con un chiaro messaggio di speranza dopo gli attentati terroristici alle Torri Gemelle del settembre 2001.