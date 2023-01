New York apre alle cripto?

Lo Stato di New York è famoso in tutto il mondo per la severità della sua legislazione sulle valute digitali. Al peggioramento della situazione ha sicuramente contribuito il collasso di FTX, con i tribunali statunitensi che hanno messo sotto la lente di ingrandimento le attività degli operatori del settore. La situazione, però, potrebbe presto cambiare: è infatti approdato al senato statale un disegno di legge che punta a rendere legale il pagamento di multe e sanzioni in Bitcoin, Ethereum e Litecoin.