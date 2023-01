New York, arrivano le nuove linee guida per le cripto

Con le rocambolesche vicende di FTX che lo hanno toccato da vicino, lo Stato di New York, come era prevedibile, ha annunciato un giro di vite sulle attività del settore fintech. Lo ha fatto attraverso l’agenzia preposta alla regolamentazione dei mercati finanziari, l’NYSDF, che ha diffuso le nuove linee guida cui gli exchange dovranno adeguarsi. Tra i provvedimenti di rilievo, il divieto di fusione tra capitali dei clienti e delle piattaforme, che, soprattutto in occasione dell’affaire FTX, aveva creato delle pericolose interdipendenze.