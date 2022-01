Il rogo è divampato in un condominio di 19 piani nel distretto del Bronx

Un vasto incendio è divampato in mattinata (ora locale) in un condominio di 19 piani nel distretto del Bronx a New York. Sono almeno 19 le vittime, tra cui 9 bambini. Lo riferiscono i media Usa. Sul posto sono intervenuti 200 vigili del fuoco.