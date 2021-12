New York, uomo armato davanti Onu - Video

Il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, a New York, è stato circondato dalla polizia dopo l'avvistamento di un uomo armato di fucile che si aggirava nell'area. Dalle prime immagini che circolano sui social media è possibile riconoscere un uomo bianco, con i capelli grigi, mentre la polizia gli intima di gettare l'arma. A causa della presenza dell'uomo davanti al quartier generale Onu a Manhattan, i responsabili della sicurezza hanno deciso di mettere in lockdown il palazzo. Lo ha riferito il portavoce Onu Stephan Dujarric.













Stand-off --Man with gun pacing in front of the United Nations. Police saying "put down the guy. There are better ways to get your message out." White male. Grey hair. Red sweater tan jacket. pic.twitter.com/qOB5NACBne