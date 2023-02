Nfl, Brady annuncia il ritiro: "Stavolta sul serio" - Video

Tom Brady si ritira. Stavolta, fa sul serio. Il quarterback, 45 anni, annuncia la chiusura della sua carriera Nfl con un video. "Buongiorno ragazzi, arrivo subito al punto: mi ritiro definitivamente", dice Brady, vincitori in carriera di 7 Super Bowl (6 con i New England Patriots, 1 con i Tampa Bay Buccaneers). "So che l'ultima volta è stato un grosso problema, quindi quando mi sono svegliato stamattina ho pensato di premere 'record' e farvi sapere", dice Brady, visibilmente commosso, nel video pubblicato sui social. "Grazie, ragazzi, per avermi permesso di vivere il mio sogno assoluto. Non cambierei nulla. Vi amo tutti", dice dedicando un pensiero alla famiglia, ai compagni, agli avversari.

Brady aveva deciso di ritirarsi un anno fa. Tra news e smentite era tornato sui propri passi per disputare un'altra stagione con la maglia dei Buccaneers, chiusa con la qualificazione ai play off e con l'eliminazione nel wild card game contro i Dallas Cowboys.