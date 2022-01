Nfl, Tom Brady si ritira

Tom Brady si ritira. Il leggendario quarterback, 44 anni, chiude la sua strepitosa carriera nella National Football League, come anticipa Espn. Brady, che ha giocato le ultime 2 annate con la maglia dei Tampa Bay Buccaneers, lascia dopo 22 stagioni e 7 Super Bowl vinti: 6 con i New Enfland Patriots, 1 con Tampa Bay. Nei playoff in corso, i Buccaneers campioni in carica sono stati sconfitti ed eliminati dai Los Angeles Rams.