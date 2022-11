NFT anche per Game Of Thrones

Warner Bros, Discovery e HBO hanno chiuso un accordo con Nifty's, celebre piattaforma che opera nel campo dei non-fungibile token per la creazione di una serie di NFT dedicati a Game Of Thrones, la celebre serie fantasy ispirata ai romanzi di George R. R. Martin. Faranno il loro ingresso sul mercato già quest'inverno, ma non è stato ancora comunicato quando avverrà il lancio ufficiale. Grazie a "Game Of Thrones: Build Your Realm", questo il nome ufficiale dell'esperienza NFT di GOT, gli acquirenti potranno costruire il loro personalissimo regno, collezionando anche avatar, oggetti da collezione e molto altro ancora.