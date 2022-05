NFT, arriva anche eBay

Dopo Instagram e Spotify, è eBay l'ultima grande società del web a entrare nel settore degli NFT, cosi come ha annunciato poche ore fa lanciando la sua prima collezione di Non Fungible Tokens insieme alla piattaforma OneOf. Si chiama "Genesis" e presenterà interpretazioni digitali in 3D e animazione degli iconici atleti raffigurati sulle copertine di Sports Illustrated. La prima serie è dedicata al campione canadese di hockey Wayne Gretzky e comprende 13 digitali collezionabili in edizione limitata, a partire da 10 euro, e rappresentano il fuoriclasse che "firma" sul ghiaccio una delle mosse che l'hanno reso celebre.