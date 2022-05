NFT, la truffa corre su Twitter

Hackerato l'account del più noto artista di NFT Beeple: l'obiettivo - parzialmente riuscito - era una tentata truffa ai danni dei suoi oltre 600mila followers, che sono stati indotti a cliccare un link che apparentemente portava ad aggiudicarsi uno degli NFT creati lo scorso anno da Beeple per Louis Vuitton, mentre in realtà prosciugava i loro wallet di criptovalute. Prima che un analista della sicurezza desse l'allarme, i truffatori si erano già impossessati di 438mila dollari da ignari appassionati dell'artista digitale, divenuto famoso per aver venduto uno dei suoi Non Fungible Tokens per 69 milioni di dollari.