Ngozi Okonjo-Iweala (Wto): "Più diseguaglianze, Banche sviluppo contribuiscano a ridurre divari"

"La pandemia ha esacerbato la povertà e le diseguaglianze. Le Banche pubbliche di sviluppo devono farsi avanti per colmare i divari e assicurare una ripresa sostenibile". Ad affermarlo è la direttrice generale del Wto, Ngozi Okonjo-Iweala intervenendo a 'Finance in Common Summit 2021' ospitato da Cdp. "Come emerge da questo summit le Banche pubbliche di sviluppo sono pronte a fare la loro parte e il Wto è pronto a sostenerle", aggiunge.

Per Okonjo-Iweala le istituzioni finanziarie "devono mettere le persone al centro". Le Banche pubbliche di sviluppo "devono sostenere le pmi" in questa fase di ripresa ma anche "sostenere la transizione verde verso un percorso a bassa emissioni di carbonio. Il futuro del commercio sono i servizi, il digitale e il green".