Nicola Napolitano, la soluzione alla recessione

Dubai, 21 Giugno 2023. La situazione in Italia per quanto riguarda costo della vita, tasse, va sempre più peggiorando.

Come sappiamo, l’educazione finanziaria è sempre stata l’ultima delle priorità, di conseguenza la gente si ritrova a non saper dove investire i propri soldi, quali siano i possibili ritorni, ma soprattutto nemmeno comprende il significato del verbo “investire”.

Impegnati in una vita frenetica tra lavoro e impegni, molte volte, soprattutto dall’inizio della recessione, vogliamo sfruttare quel poco tempo che rimane per staccare la spina da tutto questo stress.

“Per questo motivo, tutti cercano la soluzione più veloce e meno impegnativa, proprio come facevo io quando lavoravo come tecnico stampanti”-sottolinea Nicola Napolitano-“di porte in faccia ne ho prese; online ancora oggi se ne vedono di tutti i colori ma qualcosa mancava.

Era sempre quella soluzione veloce e poco impegnativa per chi, come me, voleva di più dalla vita.

Ed è qui che ho iniziato ad affacciarmi al mondo del business online facendo più esperienza possibile. Dopo qualche mese, i risultati non hanno tardato ad arrivare fino a diventare il punto di riferimento in ambito e-commerce per quanto riguarda delega e percorsi di affiancamento.

Arrivato a questo punto, non ho mai smesso di pensare da dove vengo, un paesino del Sud Italia; il mio lavoro da dipendente e tanta gente che, a differenza mia, ancora non aveva trovato la luce in fondo al tunnel.

Da lì ho sentito la necessità di dover far la differenza, di condividere la mia esperienza e quella del mio team: è nato, quindi, il Done For You®”.

Il Done For You®-parliamo di quello originale e non delle brutte copie che vedete in giro (notare il marchio registrato)-è l’unico servizio per eccellenza per dipendenti, imprenditori, esperti e neofiti che vogliono una sola cosa: un’entrata in più ogni singolo giorno.

Dopo aver portato in Italia i migliori modelli di business esistenti sul mercato, e dopo aver impattato già su centinaia di vite, Nicola Napolitano ha pensato che servisse qualcosa di più.

“Ho pensato cosa potesse volere un imprenditore, un dipendente o anche chi parte completamente da zero e non sa come approcciarsi al business online in modo vincente e la risposta è stata non un corso, non un percorso, ma un SERVIZIO.

Il Done For You, infatti, è il servizio perfetto, ed è per chiunque.

Insieme al mio team di esperti andiamo a creare, lanciare e gestire un e-commerce, ed il cliente non deve fare assolutamente nulla!

Chiunque da oggi può avere un'entrata extra ogni singolo mese grazie al Done For You, perché non serve alcuna competenza pregressa, sono i miei professionisti a fare tutto al posto vostro”.

Napolitano è il simbolo di una generazione smart, reattiva, antesignana e specchio di nuove tendenze, al passo con i tempi e che non si accontenta.

nn-doneforyou.com

