Niente tour teatrale per Ermal Meta

A pochi giorni dal debutto del suo tour al Palainvest di Jesolo, prevista per il 25 febbraio, Erma Meta ha deciso di annullare tutto. "Negli ultimi mesi ho avuto dei problemi personali, che non mi hanno permesso di ultimare il prossimo disco di inediti nei tempi giusti - ha spiegato in un post su Instagram-. Ci ho pensato e ripensato e credo che la cosa migliore sia quella di concentrarmi sul nuovo disco, in modo da poterci ritrovare il prima possibile". Le date in programma erano ben 25 in tutta Italia, e lo avrebbero tenuto impegnato dal 25 febbraio al 20 aprile.