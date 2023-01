Nike lancia un nuovo contest su Polygon

Per la gioia degli appassionati e degli investitori, Nike prosegue a spron battuto sulla strada della digitalizzazione. Il colosso americano ha infatti recentemente annunciato il lancio di un nuovo contest, “#YourForce1”, sulla piattaforma “.SWOOSH”, basata sulla blockchain di Polygon $MATIC. Agli utenti registrati sulla piattaforma sarà riservata l’opportunità di creare un progetto grafico per delle scarpe virtuali da sottoporre a Nike, con un premio di ben 5000 dollari per i primi 4 classificati in graduatoria.