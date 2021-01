NinjaRMM espande la sua presenza globale supportando otto nuove lingue

NinjaRMM ora supporta dodici lingue: inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, portoghese, polacco, olandese, norvegese, svedese, danese e russo.

SAN FRANCISCO, 29 gennaio 2021 /PRNewswire/ -- Oggi NinjaRMM ha annunciato l'aggiunta di otto nuove lingue, arrivando a quota 12. I prodotti NinjaRMM adesso sono più accessibili ai professionisti informatici di tutto il mondo, il che rende l'azienda più competitiva nel suo percorso verso la leadership di mercato.

"La gestione dell'IT non è mai stata così importante per le aziende, ma molti professionisti informatici sono stati limitati nella scelta degli strumenti per la gestione della complessità", ha affermato Sal Sferlazza, CEO di NinjaRMM. "NinjaRMM è stato progettato tenendo bene in mente la sicurezza e riesce a bilanciarla abilmente con facilità d'uso ed efficacia nel soddisfare qualsiasi esigenza aziendale. Con l'aggiunta di otto nuove lingue, non vediamo l'ora che i nuovi utenti internazionali usufruiscano di un modo migliore per la gestione IT da remoto."

"Le nuove localizzazioni dei prodotti NinjaRMM rappresentano un investimento significativo per il futuro dell'azienda in Europa e America Latina", ha affermato Andre Schindler, General Manager di NinjaRMM per l'area EMEA. "NinjaRMM è stato introdotto rapidamente dai managed service provider e dai reparti IT interni di Germania, Francia e Regno Unito che erano alla ricerca di un'opzione migliore. Abbiamo notato un aumento della domanda soprattutto nei Paesi dell'Europa settentrionale e meridionale, quindi abbiamo basato la nostra strategia di espansione sulla crescita in questi mercati."

Tutti i prodotti NinjaRMM supporteranno le lingue appena aggiunte, compresi Ninja Data Protection, il prodotto di backup nel cloud dell'azienda, e l'ultimo aggiornamento della piattaforma NinjaRMM 5.0.

NinjaRMM è stata riconosciuta come una delle migliori piattaforme di monitoraggio e gestione IT da remoto da siti di revisione di esperti del settore come G2 e SourceForge. Per iniziare a utilizzare una versione di prova gratuita di NinjaRMM, fai clic qui.

Informazioni su NinjaRMM

NinjaRMM fornisce a managed service provider e reparti IT un efficace software di gestione e monitoraggio da remoto incentrato sul cloud. La piattaforma offre un'esperienza centralizzata che aumenta l'efficienza aziendale combinando monitoraggio, avvisi, patching, antivirus, backup e automazione IT, il tutto in un unico posto. NinjaRMM è stata riconosciuta come leader da siti di recensioni degli utenti come G2Crowd, SourceForge e Capterra e ha ottenuto il titolo di migliore RMM in otto categorie, tra cui facilità d'uso, direzione del prodotto, qualità del supporto e soddisfazione generale. NinjaRMM ha uffici a San Francisco, Los Angeles, Austin, Tampa e Berlino, in Germania. Scopri di più visitando il sito www.ninjarmm.com oppure iscrivendoti per ottenere una prova gratuita.

