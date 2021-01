Roma, 18 gen. (Adnkronos)

(di Alisa Toaff)

'' S ono molto contento, è bello quando la propria terra diventa messaggera di qualcosa di così grande e importa nte. Se ci scelgono significa che ce lo meritiamo''. Così Nino D'Angelo all'Adnkronos sulla proclamazione di Procida come capitale italiana della cultura per il 2022. ''Procida è un'isola ancora poco reclamizzata rispetto ad Ischia e Capri perché è più tranquilla invece è bellissima -sottolinea- è bello pensare a Procida come una capitale della cultura. Io -racconta D'Angelo- ci ho girato il mio primo film da regista alla fine degli anni '80 ('Giuro che ti amo', ndr). Procida è isola meravigliosa, la gente è bella, vera e carnale. E' un'isola semplice, ancora poco conosciuta e che io amo moltissimo'', conclude.