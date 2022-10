Nirenstein: ''Condanna nazi-fascismo è impegno Meloni contro antisemitismo''

Quelle della Meloni sul rastrellamento del ghetto avvenuto il 16 ottobre del 1943 ''sono parole particolarmente impegnative che non ha scelto a caso e che sa molto bene che costituiscono un vero e proprio impegno. La Meloni lancia un messaggio preciso e diretto e cioè quello che è proibita qualsiasi forma di antisemitismo''. Così Fiamma Nirenstein all'Adnkronos commentando quanto scritto dalla premier in pectore Giorgia Meloni ieri, in occasione dell'anniversario del rastrellamento degli ebrei del ghetto di Roma, ''per mano della furia nazifascista'', ha scritto la Meloni nella nota. ''La Meloni - prosegue la giornalista - usa un termine molto importante quando dice che sono state le persecuzioni nazi-fasciste a compiere questi crimini e in questo modo mette all'indice il nazismo e anche il fascismo. La destra ha cominciato nel 2003, quando Fini andò a inchinarsi a Yad Vashem (il Museo della Shoah, ndr) e chiese perdono e parlò in Israele e dell'Olocausto come di 'un abisso di infamia', un lungo processo per cui antisemita è dinventato un’offesa anche a destra e non solo a sinistra. Berlusconi poi - continua la Nirenstein - ha dimostrato la sua simpatia, sia per il popolo ebraico che per Israele. Naturalmente lui è diverso dalla Meloni, è un conservatore liberale e durante il suo Governo cambiò la politica nei confronti di Israele facendo svoltare l’Italia da quell’atteggiamento sempre anti-israeliano che era stato una caratteristica dei governi andeottiani-comunisti. Non è vero che gli antisemiti sono solo a destra - conclude - anzi, c’è un fiorente antisemitismo di sinistra che si appunta soprattutto contro Israele come ho scritto sul mio ultimo libro intitolato 'Jewish Life Matters'.

(di Alisa Toaff)