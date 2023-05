Nissan Ariya: massimo punteggio nel Green NCAP

Cinque stelle nel Green NCAP per la Nissan Ariya, il Crossover Coupé giapponese spicca per efficienza e sostenibilità.

Nissan Ariya ottiene le cinque stelle nel Green NCAP. Un punteggio pari a 9.6, i rigorosi test promossi dal Green NCAP prendono in considerazione tutti i possibili aspetti che determinano la sostenibilità di un’auto.

Tre le sezioni che fanno parte del Green NCAP: Indice aria pulita, efficienza energetica e indice di contenimento gas serra, in ognuno di questi aspetti la Nissan Ariya eccelle.

Il Crossover Coupé giapponese ha ottenuto il massimo punteggio (10/10) nell’indice di aria pulita, mentre per quanto concerne efficienza energetica e indice di contenimento gas serra, la Ariya ha ottenuto rispettivamente un punteggio di 9.3/10 e 9.5/10.

La prova è stata effettuata con una temperatura esterna di -1 C°, in queste condizioni la Nissan Ariya ha consumato circa 24 kWh per 100 km, la capacità della batteria, valore misurato da Green NCAP, è di 89,6 kW, un valore ben superiore a quanto dichiarato dal brand nipponico.

Nissan Ariya ha un’autonomia massima di 536 km

Arnaud Charpentier, Region Vice President, Product Strategy and Pricing, Nissan AMIEO, ha dichiarato: “In Nissan siamo impegnati a perseguire gli obiettivi di sostenibilità e di elettrificazione, in linea con la nostra visione a lungo termine Ambition 2030. Ci fa molto piacere che Green NCAP abbia riconosciuto quanto Ariya sia all'avanguardia in questa eco-rivoluzione e siamo orgogliosi di tutti i membri del team che hanno lavorato instancabilmente per raggiungere questo risultato”.

In corrente alternata a 11 kW, la Ariya ha mostrato un’efficienza elevata, l’energia prelevata dalla rete elettrica è stata del 91.6%, il valore più alto mai finora misurato da Green NCAP.

Efficiente, sostenibile ma anche sicura, le cinque stelle nei test Green NCAP ottenuti dall’auto elettrica giapponese, rappresentano una chiara testimonianza di quanto oggi l’elettrificazione abbia oramai raggiunto un grado di maturità tale da essere una vera e valida alternativa ai classici motori a combustione interna.