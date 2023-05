Nissan con l’Università Federico II per una mobilità sostenibile

Università degli Studi di Napoli Federico II e Nissan scendono in campo per affrontare tematiche legate alla mobilità sostenibile del futuro.

Nissan e il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologie dell’Informazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II collaborano in favore di una mobilità elettrificata sostenibile.

L’obiettivo è quello di avvicinare i giovani al settore Automotive, attraverso l’utilizzo di tecnologie sostenibili, sicure e connesse, la collaborazione tra Nissan e il Dipartimento dell’ateneo partenopeo ha come fine quello di favorire la nascita e l’individuazione di figure altamente professionali specializzate nell’ingegneria.

Un percorso articolato in diverse fasi quello del Corso di Laurea in Ingegneria Elettrica Magistrale, una formazione in aula tramite un seminario di approfondimento sulla mobilità elettrica sostenibile.

Nissan: stage per neolaureati e borse di studio

Il Seminario “La mobilità del futuro” a cura di Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia, si è svolto presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II al cospetto di una platea di oltre 100 studenti e docenti dei diversi corsi di Ingegneria.

Nel corso del primo incontro sono stati affrontati temi relativi all'elettrificazione e all’utilizzo di tecnologie intelligenti per un approccio sostenibile alla mobilità.

Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan ha dichiarato: “Stiamo studiando soluzioni tecnologiche sempre più all’avanguardia che portino Nissan ad un futuro di “zero emission” e “zero fatality”, investendo nella sostenibilità ambientale e qualità dell’aria e nelle forme di assistenza alla guida di livello avanzato che condurranno alla piena sicurezza e controllo del veicolo in guida autonoma. “Per fare tutto questo abbiamo bisogno di menti giovani e aperte che sappiano interpretare i cambiamenti in atto e quelli futuri. Poter disporre di ingegneri specializzati in nuove tecnologie applicate all’automotive, rappresenta linfa vitale per lo sviluppo del nostro settore. Per questo motivo riteniamo fondamentale dare sostanza e voce a iniziative come questa”.