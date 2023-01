Nissan: nel Metaverso per guidare l’innovazione

Un mondo virtuale dove diverse tecnologie si fondono per offrire nuove esperienze sensoriali: Nissan nel Metaverso per far conoscere i suoi prodotti.

Nissan è presente nel Metaverso, un mondo virtuale dove attraverso la tecnologia, realtà aumentata e blockchain, è possibile promuovere nuovi servizi.

Non è un caso quindi che il brand automobilistico giapponese sia presente nel Metaverso, luogo che per Nissan, rappresenta una nuova piattaforma per far conoscere i propri servizi, tecnologie e prodotti.

Musy, Vicepresidente, Brand & Customer Experience per Nissan Africa, Medio Oriente, India, Europa e Oceania (AMIEO): “Il Metaverso offre opportunità nuove ed entusiasmanti per Nissan. Siamo ansiosi di sviluppare questa tecnologia, esplorare ciò che ci riserva il futuro e accompagnare i nostri clienti lungo questo viaggio".

Metaverso: uno spazio virtuale senza confini

Unisce il mondo fisico a quello digitale, il Metaverso non è una semplice realtà virtuale, è un parte di una tecnologia emergente, la cui dimensione e portata deve essere ancora definita. Per l’industria automobilistica può quindi rappresentare una grande opportunità per promuovere la propria gamma ma anche per fornire servizi e assistenza post-vendita.

Nissan utilizza le tecnologie della realtà aumentata per sviluppare il design dei suoi futuri modelli. I designer degli studi di tutto il mondo si uniscono virtualmente negli spazi online per esaminare insieme i prototipi, interagire con loro e persino apportare determinate modifiche, il tutto in tempo reale. La tecnologia facilita enormemente la discussione e accelera il processo di approvazione per passare alla fase di sviluppo.

Nissan, Sakura e il Metaverso

Un mini veicolo completamente elettrico realizzato appositamente per il mercato giapponese, in occasione del suo lancio, gli utenti del VRChat di tutto il mondo, hanno potuto esplorare il Nissan Sakura Driving Island, provando virtualmente l’auto e persino ricaricarla.