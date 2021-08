Nissan si unisce alla campagna Race to Zero delle Nazioni Unite

Nissan annuncia la partecipazione alla campagna Race to Zero sostenuta dalle Nazioni Unite, accelerando il percorso aziendale verso gli obiettivi di elettrificazione e neutralità dal carbonio. Nissan, la prima Casa automobilistica giapponese ad aderire all’iniziativa, ha sottoscritto anche la campagna Business Ambition for 1.5°C allineandosi all’obiettivo di mantenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5°C, rispetto ai livelli preindustriali.

Infine, Nissan ha aderito anche alla Science Based Targets initiative (SBTi), requisito per prendere parte alla campagna. Infatti gli obiettivi di Nissan di riduzione del carbonio, per rimanere al di sotto di un aumento di 2°C, sono stati approvati dall'SBTi e sono quindi conformi alla scienza del clima. Al centro dei piani di Nissan per raggiungere l’obiettivo della neutralità dal carbonio c’è lo sviluppo di veicoli e tecnologie per l’elettrificazione.

Questo percorso è iniziato nel 2010 e prosegue con la diffusione dell’esclusiva tecnologia e-Power ed il lancio di nuovi veicoli 100% elettrici, come il crossover Ariya. Nissan punta a elettrificare entro i primi anni del 2030 il 100% della sua gamma di nuovi veicoli commercializzati nei mercati chiave di Giappone, Cina, Stati Uniti ed Europa.

Inoltre, di recente Nissan ha presentato EV36Zero, un modello per il futuro dell’industria automobilistica che rappresenta l’ulteriore prova della politica a 360° dell’azienda verso l’obiettivo delle zero emissioni. L’innovativo Electric Vehicle Hub da 1 miliardo di sterline con sede nel Regno Unito riunisce veicoli elettrici, energie rinnovabili e produzione di batterie per dare una forte spinta alla neutralità dal carbonio. Oltre allo sviluppo di nuovi veicoli e tecnologie, Nissan continuerà a collaborare con i suoi partner in tutto il mondo per innovare e realizzare nell’ambito della mobilità elettrica un ecosistema che comprenda la generazione di energie rinnovabili, lo stoccaggio di energia, l’utilizzo di batterie destinate a seconda vita ed il continuo sviluppo del business model 4R (Reuse, Refabricate, Resell, Recycle) a vantaggio delle comunità.