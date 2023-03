Nissan sviluppa nuovi sistemi ADAS

Nissan sostiene la mobilità sostenibile ma anche la sicurezza.

Da sempre all’avanguardia nei sistemi avanzati di assistenza alla guida, i cosiddetti ADAS, Nissan è a favore di una mobilità del futuro più pulita e inclusiva.

Nell’ambito della strategia Nissan Ambition 2030, le tecnologie per la guida autonomo assumono un ruolo fondamentale per supportare una visione a lungo termine, la continua ricerca e sviluppo di nuovi sistemi ADAS contribuirà a un cambiamento epocale che sta avvenendo nel mondo dell’automotive.

Gli obiettivi del Nissan Ambition 2030

Il brand giapponese ha chiara la sua visione per un futuro più sostenibile e più sicuro:

● ridurre l’errore e la distrazione umana al volante

● diminuire gli incidenti

● abbattere le emissioni di CO2.

Nel corso degli ultimi anni il brand automobilistico nipponico ha presentato diverse novità che hanno lasciato spazio alla concorrenza di prendere spunto e proporle sui propri modelli, il riferimento è la Lane Keep Support nel 2001, tecnologia che consentiva al veicolo di mantenere la propria corsia, o all’Around View Monitor (2007) che tramite un raffinato sistema di telecamere, permette al guidatore attraverso lo schermo dell’infotainment, di vedere cosa accadeva attorno all’auto per una visibilità a 360 gradi.

Altri dispositivi sono divenuti sulle moderne macchine, una irrinunciabile fonte di sicurezza, l’Intelligent Blind Spot Intervention (2010) assicurava una perfetta visibilità nelle manovre di sorpasso, scongiurando possibili collisioni con veicoli nascosti in prossimità di angoli ciechi.

Il Moving Object Detection ha consentito al veicolo di rilevare eventuali oggetti che in fase di manovra potevano interferire.

La sicurezza Nissan con il ProPilot Assist

Aiuta il veicolo a rallentare in presenza di traffico oppure quando sono rilevati oggetti in lontananza, ma assiste anche il guidatore in fase di sorpasso, nel futuro di Nissan c’è ancora maggiore sicurezza, il progetto ServCity servirà a implementare nuovi ADAS.