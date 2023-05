Nissan Townstar EV: in Europa anche nella versione Combi

Nissan Townstar è disponibile anche in versione completamente elettrica per alcuni mercati europei.

Un nuovo allestimento, quello Combi, destinato al trasporto passeggeri, Nissan Townstar ha un abitacolo spazioso e un vano di carico con capienza fino a 2.500 litri.

Zero emissioni per un modello che rientra nella visione a lungo termine, la Ambition 2030, del marchio automobilistico giapponese, un’auto elettrica che nasce per soddisfare le esigenze delle famiglie.

Nissan Townstar EV Combi ha un motore elettrico da 122 cavalli di potenza per 245 Nm di coppia, la sua autonomia è di 285 km. Il pacco batteria ha una capacità di 45 kWh e può essere ricaricato in corrente alternata (11 kW e 22 kW) e in corrente continua (fino a 80 kW), per passare dal 15% all’80% occorrono rispettivamente 90 minuti e 37 minuti.

La versione con caricabatteria da 22 kW è dotata anche di pompa di calore per riscaldare l’abitacolo e di un sistema di raffreddamento della batteria che ne ottimizza la durata.

Nicolas Tschann, Light Commercial Vehicle Director, Nissan Europe ha dichiarato: “ Townstar EV combi è pensato per essere un mezzo versatile, in grado di adattarsi alle molteplici esigenze della famiglia. La gamma Nissan EV si arricchisce di un modello che privilegia funzionalità e praticità senza compromessi in termini di stile e comfort”.

Nissan Townstar: stile e interni

Un look funzionale per un modello che segue i temi stilistici delle altre EV di casa Nissan, il frontale si caratterizza per lo shield simile a quello della Ariya, gli interni sono votati al massimo comfort, disponibili diversi accessori di stampo premium come l’Apple CarPlay e Android Auto, la ricarica wireless per smartphone e lo schermo centrale da 8 pollici con quadro strumenti full digital da 10 pollici.

Il climatizzatore è bi-zona, optional il parabrezza, volante e sedili anteriori riscaldati, oltre alle bocchette aerazione posteriori per tutti i passeggeri.

Tramite app NissanConnect Services, da remoto, via smartphone, è possibile accedere a diverse funzionalità della vettura, tra cui pre-riscaldare o pre-raffreddare l’abitacolo con il Remote Climate Control.