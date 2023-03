Nissan X-Trail e-Power: il SUV ibrido al Vertical Winter Tour

Nove tappe per un evento coinvolgente, protagonista al Vertical Winter Tour è la nuova Nissan X-Trail e-Power

Nissan X-Trail e-Power è protagonista del Vertical Winter Tour.

Oltre 300 prove su strada quelle che si sono svolte in occasione di un evento di grande interesse per gli appassionati della montagne, la nuova Nissan X-Trail e-Power sarà presente nelle altre cinque tappe del Vertical Winter Tour.

La tecnologia e-Power è un brevetto esclusivo Nissan, che consente alla nuova X-Trail di muoversi utilizzando unicamente il motore elettrico, senza alcuna necessità di ricarica esterna, ma utilizzando come ricarica, un motore a benzina, ne deriva un’autonomia, secondo quanto dichiarato dalla Casa madre, di 950 km con un pieno, per un piacere di guida del tutto simile a quello di una EV, per comfort e silenziosità di marcia, ma con la praticità di un’auto con motore endotermico e quindi con la possibilità di effettuare rifornimenti senza l’ansia continua di una colonnina elettrica.

Nissan X-Trail e-Power con trazione integrale e-4ORCE

Lungo le strade innevate e ghiacciate, anche in occasione del Vertical Winter Tour, i partecipanti hanno potuto apprezzare la trazione integrale e-4ORCE e la sua efficacia di funzionamento, si tratta sempre di un brevetto Nissan che prevede la presenza di una coppia di motori elettrici, uno per ogni asse, dove un sofisticato sistema elettronica regola all’istante, la forza motrice e l’azione del freno sulle quattro ruote.

La trazione e-4ORCE agisce molto più velocemente rispetto a un sistema meccanico, la sua velocità è di un decimillesimo di secondo, il che consente allo pneumatico di trovare all'istante la giusta aderenza, indipendentemente dall’asfalto e dalle condizioni di guida.

Nissan X-Trail e-Power con Winter Pack

Chi acquisterà il SUV ibrido giapponese entro il 30 aprile 2023 avrà in omaggio il Winter Pack che comprende oltre alle pratiche barre portatutto per il tetto, un piano di appoggio reversibile per la protezione della soglia di carico del paraurti posteriore e un portascì che consente di caricare fino a 6 paia.

Il Vertical Winter Tour continuerà per altri cinque appuntamenti, l’ultima tappa è prevista per l’11 e 12 marzo a Folgarida Marilleva.