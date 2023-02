"No a 750 euro, sinistra si occupi di lavoro": lo sfogo dell'ingegnera - Video

Le parole della giovane in un video: "La sinistra deve smettere di far abbassare l'asticella nel lavoro"

"Io a 27 anni devo vivere con 750 euro? Me ne sono andata, ho detto 'no'. Ecco che cosa deve fare la sinistra, deve smettere di far abbassare l'asticella nel lavoro". Lo sfogo dell'ingegnera Ornella Casassa spopola sui social e mette, una volta ancora, il tema del lavoro sotto i riflettori. "Dobbiamo smetterla di abbassare l'asticella nel lavoro", dice la giovane nel video pubblicato su Tik Tok dalla consigliera regionale della Liguria Selena Candia.