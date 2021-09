No Green pass delusi a Roma: "Ci aspettavamo migliaia di persone"

Al momento non ci sono manifestanti ‘No Green Pass’ alla stazione Tiburtina. Rimane il cordone di polizia all’accesso e ai lati della stazione. Una signora lascia l'area della manifestazione e, interpellata dall’Adnkronos, si dice "delusa dalla mancanza di persone. Ero qui per manifestare contro il Green Pass e contro il vaccino: mi aspettavo di trovare migliaia di manifestanti e invece siamo tre o quattro".

Leggi anche Green pass sui treni, proteste verso il flop

La signora Maria si è detta "contraria al vaccino: se cinque premi Nobel dicono che non bisogna farlo ci sarà un motivo. Mi fido di Montagnier, non di Burioni o Bassetti. E' un siero genico sperimentale di cui non si conoscono gli effetti. Obbligarci a vaccinarci con questo Green Pass è incostituzionale. Solo in Italia sono arrivati a tanto. Siamo schiavi di questo sistema e delle multinazionali".