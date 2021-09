No Green Pass, flop manifestazione davanti Rai a Milano

Ennesimo flop delle proteste indette dai no vax e no green pass, a Milano. Nonostante il tam tam dei giorni scorsi sulla chat Telegram ‘Basta dittatura!, il presidio convocato davanti alla sede della Rai in Corso Sempione, a Milano, è stato disertato. Sul posto sono presenti solo un paio di operatori televisivi e nessun manifestante, mentre monitorano la zona il reparto mobile della polizia di Stato, la Digos e la polizia locale.

Protesta di oggi aveva nel mirino le sedi Rai di tutta Italia e i mezzi di informazione delle città non capoluogo di Regione. Domani, sempre davanti alla sede Rai di Corso Sempione, è previsto un altro presidio dalle 10 alle 12.