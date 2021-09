Green pass sui treni, il giorno delle proteste: flop a Roma

Green pass Italia obbligatorio da oggi, 1 settembre, anche per i treni. Annunciate su Telegram dal gruppo 'Basta dittatura!' - ma anche dai no vax - proteste e blocchi in 54 stazioni. Massima l'attenzione delle forze dell'ordine, impegnate nei controlli e nella sorveglianza contro possibili minacce.

ROMA - Intanto a Roma la manifestazione di protesta è un flop. Davanti alla stazione Tiburtina, dov'era l'appuntamento romano delle 14.30, sono pochissimi i manifestanti. "Sono qui per manifestare contro il vaccino. Dietro c’è Bilderberg, Soros e le sue Ong, ci sono solo interessi dietro. E' una vergogna che i nostri politici obblighino i medici a vaccinarsi. Questa è dittatura", dice una signora. "Io ho il terrore del vaccino. Il Covid non esiste, i morti non sono morti di virus, qualcuno ha fatto le autopsie?", dice un’altra signora.

"Il virus è una cosa, il diritto a spostarmi è un altro. Il governo sta esagerando: si occupino di curare i malati invece di rendere la vita un inferno ai sani. Oggi è una data simbolo, oggi si reprimono altri diritti sanciti dalla carta costituzionale. La politica fa schifo: sono deluso soprattutto dai grillini che dovevamo fare la rivoluzione e stanno facendo peggio degli altri", sostiene un manifestante.

Presente anche Giuliano Castellino insieme ad altri militanti di Forza Nuova, in un bar nei pressi della stazione. "E' impossibile sostenere questa apartheid socio sanitaria: è un elemento coercitivo che obbliga le persone a vaccinarsi. Siamo purtroppo costretti ancora una volta stare in piazza per far sì che l’opinione pubblica combatta contro questa tirannia sanitaria. Non siamo contro i vaccini e i tamponi, siamo per la libertà di scelta per tutti. Protesteremo e scenderemo in piazza finché questa dittatura non finirà", ha detto all’Adnkronos Sulla polemica scaturita in seguito alla sua presenza allo stadio Olimpico, Castellino risponde: "Ho fregato tutti: sono entrato esibendo solo il tampone negativo, non il green pass perché la legge me lo permette. C’è tanta malafede in giro".

MILANO - Situazione tranquilla alla stazione Centrale di Milano. Al momento in piazza Duca d’Aosta non ci sono manifestanti presenti, mentre diversi agenti della polizia di Stato e carabinieri monitorano la zona. Un uomo che sul braccio portava una fascetta rossa con la scritta ‘No Vax’ è entrato nella stazione ma è stato fermato subito per dei controlli. L’uomo ha detto di essere un "giornalista" senza però esibire il tesserino dell’ordine, lamentando di essere in una "dittatura".

TORINO - Un giovane, attivista ‘No Vax’ è stato bloccato dalle forze dell’ordine nei pressi della stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova dove è in corso la manifestazione per protestare contro il green pass a cui partecipano al momento alcune decine di persone. L’uomo prima si è rifiutato di mostrare i documenti per farsi identificare e poi si è scagliato contro i poliziotti che, quindi, lo hanno bloccato e condotto in questura per identificarlo.