No Green pass Milano, 3 arresti dopo la manifestazione

No Green pass a Milano, la Polizia di Stato ha arrestato 3 persone al termine della manifestazione di ieri: si tratta di un 18enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in piazza Duomo, un 38enne piacentino, con precedenti di polizia, arrestato in piazza Beccaria per resistenza a pubblico ufficiale e minacce, e un 30enne milanese, pure lui con precedenti, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni causate a un funzionario di Polizia in piazza Duomo. Un 51enne e un 40enne, invece, entrambi milanesi, sono stati denunciati rispettivamente per resistenza a pubblico ufficiale il primo e per manifestazione non preavvisata e il porto di un coltellino il secondo. In tutto gli agenti hanno identificato 91 persone.

Tra i provvedimenti della Polizia di Stato, infine, ci sono dieci contravvenzioni comminate per occupazione di aree urbane con contestuali Ordini di Allontanamento, due avvisi di avvio procedimento per l’emissione da parte del Questore di un Avviso Orale e di un Foglio di Via Obbligatorio e un’elezione di domicilio per resistenza a pubblico ufficiale. Sono al vaglio in Questura le posizioni delle altre persone identificate per l’eventuale deferimento all’autorità giudiziaria.