No green pass Milano, tensione in piazza Duomo

Momenti di tensione, in piazza del Duomo, a Milano, dove alcune decine di manifestanti no green pass e no vax, si sono dati appuntamento per protestare per il 20esimo sabato di fila contro la certificazione verde. Una quindicina di persone sono state portate via dalle forze dell’ordine per essere identificate. Diversi i cori urlati contro polizia e carabinieri dai manifestanti, come "Delinquenti" e "fascisti". A monitorare la piazza sono schierati diversi blindati. Oltre a carabinieri e polizia, in piazza anche la Digos.

Alcuni dei manifestanti hanno tentato di srotolare uno striscione in piazza del Duomo, provando a usare il megafono ma sono stati subito bloccati e identificati.