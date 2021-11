No green pass Milano, traffico in tilt in via Torino - Video

No green pass a Milano, diverse decine di manifestanti sono riusciti a lasciare piazza Duomo e a bloccare l’inizio di via Torino mandando in tilt la circolazione e ‘costringendo’ alla chiusura un grande negozio di abbigliamento per evitare danni. I manifestanti stanno bloccando l’incrocio davanti piazza Duomo. "Corteo" è il grido di manifestanti che ancora una volta vengono bloccati dalle forze dell’ordine, mentre in piazza Duomo prosegue l’identificazione di diversi manifestanti che vengono sanzionati per non rispettare l’ordinanza che impone l’obbligo della mascherina all’aperto.