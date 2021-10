Nel corso della manifestazione No Green Pass di Milano un videomaker della trasmissione Tagadà di La7 è stato aggredito e insultato. In Piazza Duomo l'operatore si è avvicinato ai manifestanti per fare alcune riprese, quando un gruppo di No Green Pass l'ha insultato, gli ha sputato e ha tirato un calcio alla sua videocamera.

