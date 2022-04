No Green Pass, Puzzer: "Tolto Daspo, vittoria per tutti"

''Ero in macchina e mi è arrivata una telefonata dall'avvocato che mi ha detto 'ti hanno tolto il Daspo'". Lo ha detto il leader dei portuali di Trieste 'No Green Pass' Stefano Puzzer, in una diretta Facebook, in merito alla decisione del Tar del Lazio di annullare il Daspo a Roma. "E' stato riconosciuto che io non ho commesso nessuna mossa illegale. E' una piccola vittoria di tutti, abbiamo recuperato un sassolino dei nostri diritti. Oggi è un granellino che bisogna mettersi in tasca per continuare a batterci per i nostri diritti''.