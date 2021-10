No Green Pass Roma, Letta: "Sciogliere Forza Nuova"

"È l'ora di sciogliere Forza Nuova". Il segretario del Pd, Enrico Letta, si esprime così dopo le violenze e gli scontri legati alla manifestazione no green pass a Roma. La giornata è stata caratterizzata in particolare dall'assalto alla sede della Cgil. "Solidarietà alla Cgil e alle forze dell’ordine per gli attacchi squadristi di oggi. Inaccettabile quel che sta accadendo. Il Paese tutto risponda unito a queste degenerazioni intollerabili", dice Letta.

"Solidarietà. Inaccettabili le scene viste oggi a Roma. È ora di sciogliere le organizzazioni neofasciste e arrestare chi ha commesso queste violenze. Ora basta", fa eco il leader di Azione, Carlo Calenda, su twitter.

"Chiudere Forza Nuova, movimento fascista, dopo l’attacco squadrista alla Cgil di oggi e la violenza urbana nel centro di Roma. Cosa dobbiamo aspettare ancora?", si chiede Emanuele Fiano del Pd.

Le azioni "dei facinorosi novax e no green pass contro la polizia e l'assalto alla sede della Cgil sono episodi ignobili e, come sempre, la destra più estrema non perde occasione per trasformare, fomentati dagli squadristi esaltati di Forza nuova, sit in pacifici e autorizzati, in momenti di scontro e tensione. Questa non è la libertà che tanto invocano. Lega, Fdi e i loro presidenti di Regione prendano le distanze dai no green pass e dai no vax e i vertici dei due partiti di destra la smettano di alimentare lo scontro ideologico su vaccini e green pass. Le Regioni guidate dal centrosinistra non si presteranno a qualsiasi forma di strumentalizzazione e continueranno a difendere strenuamente le reti sanitarie e le ragioni della campagna di vaccinazione", dice Francesco Boccia, ex Ministro agli affari regionali e oggi responsabile Regioni ed Enti locali della Segreteria nazionale del Pd.