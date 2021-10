No green pass, tensione a Milano: corteo verso Cgil

No Green Pass a Milano, momenti di tensione oggi tra i manifestanti e la polizia quando il corteo si è diretto verso la Cgil e il tribunale. La manifestazione è partita da piazza Fontana a Milano, intorno alle 17.20, ed è proseguita in serata su corso Buenos Aires, raggiungendo piazzale Loreto. Almeno 6mila i manifestanti che per l'intero pomeriggio hanno percorso le strade cittadine, creando disagi al traffico. Si tratta del 14esimo corteo di sabato contro le misure prese dal governo per contrastare la pandemia con l'obbligo del certificato verde sul lavoro.

Aggredito un cronista. "Per fortuna che gli anti-democratici saremmo noi! Solidarietà al giornalista del Tg5 aggredito, al quale i no Green Pass hanno impedito di fare il suo lavoro, cioè il diritto di cronaca e hanno agito con la violenza“ twitta Licia Rozulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato.