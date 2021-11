No Green pass Trieste, Puzzer con tavolino a Roma: "Non mi muovo"

Stefano Puzzer, portuale di Trieste che guida il movimento No Green Pass, in piazza del Popolo a Roma. "E adesso mi metterò su questo tavolino dove aspetterò che venga a parlarci qualcuno - dice in un video pubblicato su Facebook - Spero che verranno visto che nessuno ci ha risposto. Io sono qui, mi metto su questa panchina e fino a quando non verrà qualcuno a risponderci rimarrò qua".

Nel video, oltre al tavolino, sistemano in piazza del Popolo vicino a una panchina, appaiono quattro sedie con su scritto 'Mario Draghi', 'Russia', 'Usa' e 'Comunità europea'. Sul tavolino è appeso un cartello su cui è scritto 'Papa'.