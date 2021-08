No Green pass vogliono bloccare i treni: "Non partirà nessuno"

Nella chat 'Basta dittatura' su Telegram, appuntamento il 1° settembre in 54 città per il blocco contro il "passaporto schiavitù"

"Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno!". E' quanto si legge nella chat 'Basta dittatura' su Telegram che ha annunciato un blocco delle stazioni ferroviarie per il primo settembre, giorno in cui entrerà in vigore l'obbligo del Green Pass per usare i treni a lunga percorrenza. Saranno 54 le città interessate. "Ore 14.30 incontro davanti alla stazione, alle 15 si entra e si rimane fino a sera", si legge nell'annuncio.