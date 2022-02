No vax cerca di aprire portellone aereo: "Ci hanno mentito"

"Ci stanno mentendo, svegliatevi". Un uomo, per protestare contro il vaccino covid, ha provato ad aprire il portellone d'emergenza su un aereo della Delta, il volo da Salt Lake City a Portland. Michael Brandon Demarre, 32 anni, è stato bloccato dall'equipaggio e arrestato, come riferisce The Oregonian. Il passeggero è riuscito a rimuovere una copertura di plastica del portellone e si apprestava a tirare la leva. "Il vento e il cambiamento della pressione è stato avvertito da tutti. Una delle assistenti di volo era lì vicino ed è stata in grado di chiudere il portellone", il racconto di una persona. Demarre ha spiegato alla polizia che sperava di essere ripreso in video dagli altri passeggeri per avere "l'opportunità di condividere i suoi pensieri sui vaccini Covid".