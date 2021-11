No vax e no Green pass, perquisizioni ad affiliati 'Basta Dittatura'

Perquisizioni in tutta Italia nei confronti degli attivisti No vax e No Green pass più radicali affiliati al noto canale Telegram 'Basta Dittatura'. La Polizia di Torino sta eseguendo in queste ore 17 decreti in diverse città.

L’operazione (denominata 'Basta Dittatura') è stata realizzata - spiega una nota - a seguito delle indagini svolte sotto la direzione dei magistrati specializzati della Procura della Repubblica di Torino, gruppo terrorismo ed eversione, con la partecipazione diretta dei Compartimenti Polizia Postale e delle Digos territoriali, sotto il coordinamento del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni e dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

L’autorità giudiziaria competente ha ravvisato nei confronti degli indagati i reati di istigazione a delinquere con l’aggravante del ricorso a strumenti telematici e di istigazione a disobbedire le leggi.