No vax in Francia, oltre 32mila oggi in piazza

No vax oggi in piazza in Francia. Oltre 32mila persone oggi hanno protestato contro le restrizioni introdotte per contenere il Coronavirus. Lo ha reso noto il ministero degli Interni spiegando che solo a Parigi hanno manifestato in 7.600.

Su Twitter il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha annunciato che solo nella capitale sono stati effettuati 54 arresti. Il ministro ha, quindi, colto l'occasione per ringraziare la polizia mobilitata questo fine settimana. Sono stati 7.200 i poliziotti e i gendarmi schierati "per imporre divieti ai convogli di veicoli".