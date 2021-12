No vax, Mentana: "Mi onoro di non averli mai ospitati"

"Mi onoro di non avere mai ospitato nei tg che dirigo nessun esponente dei no vax". E' l'incipit del post su Instagram in cui Enrico Mentana spiega la sua posizione nei confronti del dibattito fra i sostenitori del vaccino anti covid e i suoi detrattori. "A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa, rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell'Olocausto, ai cospirazionisti dell'11 settembre, ai terrapiattisti, a chi non crede all sbarco sulla luna e a chiunque sostiene posizioni controfattuali, come lo sono quelle di chi associa i vaccini al 5G o alla sostituzione etnica, al Grande Reset, a Soros e Gates o scempiaggini varie", trancia di netto il direttore del tg La7.

"Per me mettere a confronto uno scienziato e uno stregone, sul Covid come su qualsiasi altra materia che riguardi la salute collettiva, non è informazione, come allestire un faccia a faccia tra chi lotta contro la mafia e chi dice che non esiste, tra chi è per la parità tra uomo e donna e chi è contro, tra chi vuole la democrazia e chi sostiene la dittatura", conclude Mentana.