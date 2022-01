No vax, Sileri: "Vita difficile? Regole già esistono"

Non c'è stato "nessun intento polemico nelle mie parole" rivolte ai no vax. Lo spiega all'Adnkronos Salute sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che ieri durante la trasmissione Di Martedì ha parlato di "rendere la vita difficile" a chi non si è vaccinato per tutelare gli italiani.

"Non c'è nessuna volontà di introdurre ulteriori restrizioni". La 'vita difficile' si riferiva, spiega ancora, "al fatto che dal primo febbraio entreranno in vigore le limitazioni per i non vaccinati e dal 15 febbraio l'obbligo vaccinale per gli over 50. In questo senso vanno intese le parole dette. Sarà difficile. Ma è già nei fatti", dice oggi Sileri.