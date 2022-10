Nobel 2022, Podolyak ironizza: "Concezione interessante della parola 'pace'"

"Il Comitato per il Nobel ha una concezione interessante della parola 'pace' se rappresentanti di due Paesi che hanno attaccato un terzo ricevono il Premio Nobel insieme. Né organizzazioni russe né bielorusse sono state in grado di organizzare la resistenza alla guerra. Il Nobel di quest'anno è 'fantastico'". Lo ha scritto su Twitter Mykhailo Podolyak, consigliere del capo dell'ufficio del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo l'assegnazione del Premio all'attivista per i diritti umani bielorusso Ales Bialiatski, all'associazione per i diritti umani russa Memorial e al Centro per le libertà civili, organizzazione per i diritti umani ucraina.