Nobel Medicina 2022: chi è Svante Pääbo, lo svedese papà della paleogenomica

Svante Pääbo, vincitore del premio Nobel per la Medicina 2022, è nato nel 1955 a Stoccolma in Svezia. Sessantasette anni compiuti il 20 aprile, è l'uomo che secondo la definizione della stessa Assemblea dei Nobel "ha dato origine a una disciplina scientifica completamente nuova: la paleogenomica".

Dopo avere studiato storia della scienza ed egittologia a Uppsala, si è dedicato alla medicina. Nel 1986 ha conseguito un dottorato all'Università di Uppsala in Svezia, quindi ha lavorato all'Università di Zurigo in Svizzera, e successivamente all'Università della California di Berkeley negli Usa. Nel 1990 è diventato professore all'Università di Monaco in Germania, Paese dove nel 1999 ha fondato l'Istituto Max Planck per l'antropologia evolutiva di Lipsia, centro in cui ancora opera. E' anche professore a contratto all'Okinawa Institute of Science and Technology in Giappone. Appena proclamato vincitore unico del Nobel, ha ricevuto via Twitter le congratulazioni della Max Planck Society.