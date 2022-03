Nocera Consulting, leader in Campania e nel Meridione per il bando “Resto al Sud”

La società di consulenza specializzata in finanza agevolata, creata da Raffaele Nocera, ha fatto approvare centinaia di progetti grazie alla competenza e alla professionalità che le hanno consentito, recentemente, di diventare Business partner del Sole 24 Ore

C'è chi ha aperto una ludoteca, una palestra, una libreria di quartiere o un negozio di altro genere. Sono state 10.934 in 5 anni le iniziative finanziate dal bando “Resto al Sud” gestito da Invitalia Spa, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa, di proprietà del Ministero dell'Economia. Oltre 40 mila i posti di lavoro creati e più di 427 i milioni di euro finanziati. “Se si pensa che i fondi disponibili sono in tutto 1 miliardo e 250 milioni - puntualizza Raffaele Nocera, fondatore e titolare della Nocera Consulting, società che si occupa di finanza agevolata, leader nel Sud Italia – è facile comprendere quante opportunità ci possono ancora essere per le persone tra i 18 e i 55 anni che in Meridione hanno un'idea imprenditoriale e vogliono trasformarla in realtà. L'obiettivo di questo bando è proprio quello di evitare la fuga di cervelli e permettere agli abitanti del Sud di rimanere in queste terre meravigliose per realizzare i propri sogni”.

“Resto al Sud” sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali e libero professionali prevedendo il 50% dei finanziamenti a fondo perduto (aumentati ulteriormente con il decreto Rilancio seguito all'emergenza Covid) e il resto a tasso agevolato, rimborsabili in 8 anni a partire dai successivi 24 mesi. Nocera Consulting, sin dalla nascita del bando nel 2017 ha supportato numerose persone ad accedere ai fondi, con oltre 500 progetti deliberati positivamente. “Un successo – spiega Raffaele Nocera – dovuto soprattutto al fatto che noi preselezioniamo con attenzione i progetti che sono solidi e hanno possibilità di farcela e in questo ci poniamo come un'interfaccia con il Ministero. Inoltre la nostra forza è che prepariamo con cura i richiedenti al colloquio con Invitalia, uno dei passaggi fondamentali per ottenere il finanziamento della propria iniziativa”. Uno staff di 8 tutor formati personalmente da Raffaele Nocera, che è dottore commercialista laureato alla Bocconi e con numerose esperienze manageriali, organizza, infatti, 4 o 5 incontri per la preparazione al colloquio valutativo. Per districarsi tra le norme e la burocrazia e richiedere una consulenza la società ha, inoltre, allestito un link specifico https://www.consulenzabandorestoalsud.it/

Nocera Consulting, dal mese di febbraio, è diventata business partner del Sole24 Ore, ovvero è stata selezionata dal network come società fortemente specializzata e qualificata per erogare servizi di consulenza di alto valore aggiunto nelle materie non tradizionali per gli studi dei professionali.

Per tutte le informazioni e gli approfondimenti si può consultare il sito www.noceraconsulting.com

Contatti: https://www.noceraconsulting.it/