Noemi Bocchi, qualcuno la spia? Capitan Ventosa cerca le microspie

Nell’occhio del ciclone mediatico, Francesco Totti e Noemi Bocchi non possono fare un passo senza finire immediatamente su giornali, siti web e tv. L'ex capitano della Roma ha parlato addirittura del sospetto che ci siano delle microspie. Una missione per Capitan Ventosa che, insieme al Ventosa Radio Team, è accorso da Noemi armato di rilevatori per controllare eventuali anomalie. "Volevamo aiutarti, perché magari ci sono delle microspie sul tuo corpo, in auto o in casa. Noi possiamo aiutarti", dice l’inviato alla nuova compagna di Totti, beccata a bordo della sua auto. Il risultato questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).