Noleggio auto lungo termine: le novità di Finrent per il 2023

Parliamo oggi delle novità di Finrent.it, società attiva nel noleggio a lungo termine dal 1998 e fra le leader di settore online da diversi anni.

Poco prima che questa soluzione venisse resa nota, i maggiori usufruitori erano le aziende. Con il trascorrere del tempo, come dimostrano diversi osservatori pubblici su siti web e testate giornalistiche, anche i privati hanno cominciato ad apprezzare e sottoscrivere contratti NLT.

Noleggiare un’auto a lungo termine nel 2023: cosa devi sapere

Aziende come Finrent, danno la possibilità ad imprese, liberi professionisti titolari di Partita IVA e privati, di poter locare un mezzo per un lungo periodo, sfruttando la formula con e senza anticipo, spaziando tra vetture usate, nuove ed elettriche.

La premessa sui veicoli usati è che contrariamente a quando si acquista un veicolo usato da un privato, con i mezzi già utilizzati e locati dalle società, vi è una garanzia aggiuntiva. Poiché si tratta di veicoli che vanno controllati assiduamente, non rinunciando alla manutenzione, revisione e tutto ciò che concerne al controllo del suo stato.

Per questo 2023 le sorprese di Finrent sono molteplici, in quanto a differenza di quello che già molti sanno, l’azienda oltre ventennale, ha messo in risalto delle novità:

Vetture in pronta consegna: si ampliano le automobili da poter dare immediatamente, formula comunemente conosciuta come pronta consegna. Finrent dispone anche di auto, che sono in “arrivo”, ovvero veicoli ordinati con largo anticipo in previsione di una forte richiesta. È chiaro che i colori e gli allestimenti di questi mezzi non possono esser personalizzati poiché sono già ordinati o in pronta consegna. FREE12: offerte destinate a quegli automobilisti insicuri e incerti se firmare contratti di lunga durata. Si parte da una durata contrattuale di un anno (12 mesi), lasciando possibilità al cliente (senza vincoli), di poter estendere il tempo fino a 24 mesi e oltre, oppure non rinnovare, senza pagare nessuna penale. Paghi soltanto se usi l’auto: nuova formula di Finrent, ideale per gli automobilisti che non percorrono più di 10.000 chilometri all’anno. Nessun anticipo di denaro, tutti i servizi sono inclusi (come in un comune contratto di noleggio a lungo termine), con la differenza di pagare soltanto per i km percorsi. Ibride di prestigio: Finrent sta al passo con i tempi. In vent’anni di attività aziendale, una delle regole più importanti è la forte propensione all’adattabilità, al cambiamento. Ecco le nuove flotte della società in versione ibrida e altamente tecnologiche, Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Dacia, Fiat, Ford, Jeep, Maserati, Mazda, Mini, Land Rover, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, SEAT, Skoda, Smart, Toyota, Volkswagen e Volvo. Autocarri e mezzi immatricolati N1: ditte e aziende hanno sempre più necessità di utilizzare dei mezzi per scopi aziendali (come il trasporto delle merci). Noleggiare a lungo termine un veicolo omologato N1, significa poter risparmiare sul costo di intere flotte e mezzi pesanti. Non di meno, si gode di vantaggi fiscali non indifferenti, come detrazione dei costi e deducibilità dell’Imposta sul Valore Aggiunto. Veicoli e furgoni commerciali: in caso di necessità aggiuntive, come ad esempio allestire un mezzo commerciale basato su determinate specifiche, è possibile farlo locando e sottoscrivendo contratti appositi, ovvero scegliendo furgoni e veicoli commerciali.

Nasce la Finrent Academy per gli amanti del noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine – come accennato all’inizio – è una vera e propria opportunità per privati e aziende. A tal proposito Finrent ha creato l’Academy dedicata a chi vuol eccellere in questo settore. Dando la possibilità di accrescere le adeguate competenze e dar del valore aggiunto.

Lo scopo finale di ogni corso, è finalizzato a collaborare, assunzione in organico o stipulare delle partnership con i partecipanti. La preparazione incentiverà alla condivisione, al confronto e alla nascita di nuovi stimoli per migliorare la conoscenza del noleggio a lungo termine.

Un investimento sul proprio futuro che consentirà a tutti i candidati, di partecipare attivamente al progetto, in modo tale che l’ente promotore possa verificare le skills apprese durante il percorso di crescita.

La formazione in presenza è un elemento imprescindibile per garantire il successo dell’esito finale del corso. Molte volte il noleggio a lungo termine viene preso sottogamba, semplicemente perché si pensa che sia un iter semplice, quando in realtà le nozioni teoriche e pratiche da conoscere, sono una vastità.

Noleggio a lungo termine: quanto vale nel mercato?

Queste sono le novità di Finrent riguardo il noleggio a lungo termine. Il mercato è in via d’espansione sia per privati che per aziende, dunque non ci resta che attendere eventuali incrementi e novità.

Basti pensare che solo nel 2022, i dati registrano una crescita del +15,8% (rispetto all’anno precedente, 2021) riguardanti privati ed aziende. Un’analisi che fa ben sperare per le società di autonoleggio, che sono sempre più in espansione e decise di proporre questa soluzione.

L’U.N.R.A.E. (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri), fa notare che soltanto durante tutto il 2022

Sono stati sottoscritti più di 60 mila contratti di noleggio a lungo termine. Ad emergere rispetto agli anni passati, sono i privati del Sud Italia, in modo particolare la Calabria. Secondo l’analisi di UNRAE, le aziende che avrebbero sottoscritto contratti NLT sono state quelle del settore “non automotive”.

Ovvero le PMI (piccole e medie imprese), che hanno voluto dare una mano ai loro dipendenti, mettendo a disposizione una flotta di veicoli come benefit economico. Per le aziende, è possibile scegliere se locare i mezzi ad uso promiscuo oppure in modo tradizionale, ovvero solo per finalità lavorative.

L’uso promiscuo è una soluzione che dà l’opportunità alle imprese, di poter concedere un veicolo al proprio dipendente, permettendogli di usarlo anche in orari extra lavorativi, dunque per motivi e scopi personali.

Anche sfruttando questa soluzione, è possibile usufruire del canone all inclusive del noleggio a lungo termine, che include i servizi quali, copertura assicurativa, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, soccorso stradale e il costo di immatricolazione (con annessa messa in strada).

Restano esclusi, ma che questa non è una novità, le spese di carburante e il pagamento del bollo, dato che dal Governo viene valutata come tassa automobilistica dovuta da chi guida abitualmente il veicolo, quindi nel caso dei contratti di locazione, è il conduttore.