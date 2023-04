Noleggiora, l'azienda che abbatte gli stereotipi garantendo sicurezza e trasparenza

Cagliari, 6 aprile 2023. Le case automobilistiche regolarmente mettono a punto un nuovo modello che cattura l'attenzione anche dei meno avvezzi al settore. L'incontro tra il settore in questione e quello tecnologico hanno dato vita a modelli estremamente efficienti. Guidare un'auto tecnologica è sinonimo di comfort e sicurezza.

Per quanto riguarda il primo requisito, viene soddisfatto soprattutto sul piano dell'utilizzo di determinati materiali. Ad esempio, quando si impugna un volante realizzato in pelle, subito si avvertirà una comodità maggiore accompagnata da una maneggevolezza degna di nota.

L’intento dei grandi colossi è proprio quello di attirare sempre più utenti per arricchire il proprio bacino di utenza. Immaginiamo, adesso, di voler provare, almeno per un secondo, quella sensazione di comfort alla guida e, allo stesso tempo, di benessere interiore che può anche regalare un tocco audace alla propria personalità.

Si può immaginare quel volante, la morbidezza dei sedili, li silenzio del motore nonostante l'elevato numero dei cavalli, la possibilità di non dover muovere un dito per dare un comando all'auto perché basterà la propria voce e la tecnologia implementata nell'auto farà tutto li lavoro necessario, ecc. Si può immaginare alla perfezione tutto questo; però, quando si deve passare all'atto pratico, si comprende come li costo per acquistare un'autovettura simile sia estremamente alto.

Se fino ad ora si è ricorsi all'utilizzo dell'immaginazione, è bene sapere che tutto questo è possibile. Esatto, è possibile realizzare concretamente il desiderio attraverso il noleggio di un'auto, rivolgendosi nello specifico all'azienda sarda Noleggiora. Noleggiora è la soluzione ideale per il noleggio auto a Cagliari e nel resto dei Point in giro per la Sardegna.

L'azienda che realizza i desideri in Sardegna

Noleggiora vede la luce nel 2016. Precisiamo fin da subito che l'azienda soddisfa sempre i requisiti della chiarezza e della trasparenza. Questo si evince fin dalla sua nascita; infatti, è stata creata per perseguire un obiettivo ben preciso: rendere semplice il processo di noleggio auto e furgoni. Riesce ancora oggi nel suo intento perché si è imposta l'abbattimento di più vincoli possibili rispetto ai competitor nel settore e, soprattutto, ha intenzione di raggiungere un proprio desiderio: abbattere gli stereotipi riguardo al noleggio di un veicolo.

Abbattimento dei vincoli e stereotipi: un obiettivo ambizioso per il noleggio auto e furgoni a Cagliari e nel resto della Sardegna

L'obiettivo di abbattere più vincoli possibili è testimoniato dai servizi che offre al cliente o all'ipotetico cliente. Precisiamo che noleggiare un'auto vuol dire sicuramente poter guidare il modello dei propri sogni, ma è anche sinonimo di forte abbattimento dei costi, quindi ci sarà un notevole risparmio.

I vincoli di cui stiamo parlando sono quelli legati, ad esempio, ai limiti di tempo per il ritiro auto o per la riconsegna; il pagamento in base ai chilometri effettuati; l'assicurazione compresa nel prezzo del noleggio, etc. Infatti, li noleggio di un'auto si pone come la scelta migliore per sostituirne l'acquisto. Non ci si dovrà più preoccupare di segnare le scadenze in agenda inerenti al pagamento bollo, RC Auto, manutenzione, e altri costi onerosi che gravano sulle spalle di un possessore di auto o di un furgone. Il noleggio corre in aiuto per concedere all'individuo di preoccuparsi soltanto di guidare, al resto ci pensa Noleggiora, azienda leader per il noleggio auto e furgoni a Cagliari e nel resto della Sardegna.

No a deposito cauzionale

Ritornando ai vincoli, per quanto riguarda il deposito cauzionale, non ci sarà assolutamente e non verrà chiesto alla consegna del mezzo, di solito la parte più temuta dai noleggiatori. Infatti, alcuni furbetti hanno macchiato la credibilità delle aziende che fanno questo tipo di lavoro perché, ad esempio, chiedevano maggiori somme di denaro non concordate, oppure non offrivano totale assistenza, etc.

Chilometraggio infinito e tutela

Per ripulire la credibilità di questo mestiere, Noleggiora, azienda leader nel noleggio auto e furgoni a Cagliari è vicina al cliente assicurando totale trasparenza, come anticipato precedentemente.

Inoltre, tra i vincoli che vengono abbattuti c'è quello che riguarda il chilometraggio. Si offre il canone realizzato in base alle proprie esigenze e, sempre all'interno di quel prezzo, si garantiscono chilometri infiniti per chi noleggia auto a Cagliari e nei Point di noleggio a breve, medio e lungo termine in Sardegna. Prima o poi, ovviamente, ci si stancherà; però, l’obiettivo dell'azienda sarda è quello di avere dei clienti attivi nel senso di clienti che agiscono e sono loro, in prima persona, a prendere decisioni. Ci si dovrà fermare quando si è stanchi, non di certo a causa di una clausola che impone il quantitativo specifico di chilometri da percorrere.

Un altro vantaggio che, in realtà, potremmo definire tutela è quello dell'assenza di sorprese e contestazioni. Spesso, i potenziali clienti sono scettici sul noleggio anche perché temono che nel momento in cui si restituiscono le chiavi, l'impresa che ha concesso in uso temporaneo il mezzo possa contestare un danno che, in realtà, non è mai stato compiuto.

Noleggiora, azienda leader nel noleggio auto a Cagliari e nel resto della Sardegna, che ben conosce le criticità che affliggono il settore, ha deciso di essere ancor più trasparente, quasi "invisibile"; infatti, dà la possibilità di documentare con foto e video il mezzo che si sta per noleggiare, in modo tale da poterne constatare effettivamente lo stato. Inoltre, qualora si dovessero avere problemi con l'auto quando è già in proprio possesso, non bisogna preoccuparsi. A prescindere che sia a causa di un sinistro o a causa di un guasto, si offre assistenza 24 ore su 24. Il cliente non è mai solo, soprattutto quando si parla di sicurezza, chi noleggia auto e noleggia furgoni a Cagliari e nel resto della Sardegna può dormire tranquillo.

Pagamenti sicuri e trasparenti per chi noleggia auto e furgoni a Cagliari e nel resto della Sardegna

Per quanto riguarda l'assistenza e l'abbattimento dei vincoli. Si dà la possibilità di poter ritirare l'auto fuori orario senza alcun problema; quindi, ci sarà un abbattimento anche in termini di tempo perché il contratto potrà essere compilato a distanza e il pagamento può avvenire da remoto. Proprio sul pagamento e sui costi in generale, oltre ad essere inferiori perché all'interno del canone sono compresi diversi servizi, sono anche sicuri. Noleggiora non accetta contanti, non di certo perché non le piacciano, bensì perché la trasparenza è al primo posto: con il pagamento tramite carta il percorso del denaro è tracciato; quindi, ci sono sicurezze maggiori sia per l'azienda sia per il cliente.

L’assicurazione

Infine, riguardo all'assicurazione, il pacchetto completo offre la Kasko con franchigia di mille euro su danni e mille euro su incendio e furto. Insomma, non soltanto si potrà guidare in totale serenità perché accompagnati da auto che regolarmente vengono sottoposte a severi check-up, bensì anche in totale sicurezza.

Le uniche parti dell'auto che non vengono coperte sono le gomme e la polizza non copre danni causati da incuria. Vien da sé che alla luce di servizi simili, forse, è arrivato li momento di concedere fiducia al settore del noleggio, e noleggia offre a chi intende noleggiare auto a Cagliari e nel resto della Sardegna un servizio elitario e garantito.

