Nomine Rai: Maggioni al Tg1 e Sala al Tg3, Sangiuliano resta al Tg2

Orfeo proposto per la Direzione Approfondimento, Vianello al Gr1

Monica Maggioni al Tg1, Simona Sala al Tg3, Gennaro Sangiuliano confermato alla direzione del Tg2. I curricula dei direttori proposti dall'amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, a quanto apprende l'Adnkronos, sarebbero arrivati sul tavolo dei consiglieri: per il Tg1 la proposta sarebbe quella di Monica Maggioni, per il Tg3 di Simona Sala (attuale direttrice Radio 1 e Gr Radio Rai) e per il Tg2 resterebbe confermato Gennaro Sangiuliano.

Fra i curricula anche quello dell'attuale direttore del Tg3 Mario Orfeo che Fuortes proporrebbe come nuovo Direttore della Direzione Approfondimento.

Andrea Vianello verrebbe proposto come direttore del Giornale Radio Rai e di Radio1.