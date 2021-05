"Non esiste famiglia senza figli", scoppia il caso Tajani

Antonio Tajani nella bufera per una dichiarazione sulla famiglia pronunciata ieri durante la conferenza stampa organizzata da Forza Italia per presentare l'iniziativa 'Mamma è bello'. La frase incriminata è 'Non esiste una famiglia senza figli...'. Parole che hanno provocato la dura reazione di vari follower sui social, a cominciare dalla pagina Facebook del coordinatore nazionale azzurro, e che, raccontano, avrebbero suscitato vari malumori anche nel partito.

L'unico a criticare pubblicamente il numero due di Fi è il senatore forzista Luigi Vitali, che con una nota stamane lo invita a correggere il tiro o a scusarsi: "Leggo dalle agenzie di stampa che Tajani avrebbe detto che 'non esiste famiglia senza figli'. Non mi sembra che sia stata smentita dall'interessato questa dichiarazione. È evidente - scrive - che Tajani esprime un parere personale che, per quanto mi riguarda non condivido ed è fuori dai principi liberali di Forza Italia. Credo che debba chiarire o scusarsi per l'improvvida affermazione". Anche Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, se la prende con il coordinatore nazionale azzurro e annuncia sul suo profilo Instagram che non voterà più Forza Italia.